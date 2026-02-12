Sicilia | Ristori ciclone Harry estesi a Niscemi ok di Schifani Assistenza Irfis sul campo per le imprese danneggiate

La Regione Siciliana ha deciso di estendere i ristori alle imprese di Niscemi, colpite dal ciclone Harry. L’annuncio è arrivato dopo le richieste dei cittadini e delle associazioni di categoria. Ora le aziende di Niscemi potranno accedere agli aiuti economici, come già avviene in altri comuni della provincia di Caltanissetta. Sul campo, l’Irfis fornisce assistenza alle imprese danneggiate per facilitare le pratiche e accelerare i ristori.

Ciclone Harry: La Regione Siciliana estende i ristori alle imprese di Niscemi. La Regione Siciliana ha ampliato l'accesso ai contributi per le imprese colpite dal ciclone Harry, includendo ora anche quelle del comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La decisione, annunciata dal Presidente Renato Schifani, mira a sostenere le attività economiche duramente provate dagli eventi atmosferici recenti, accelerando l'erogazione dei fondi e semplificando le procedure burocratiche. L'intervento si rende necessario dopo una ricognizione che ha evidenziato le difficoltà di oltre quaranta aziende locali.

