Ciclone Harry al via la fase due dei finanziamenti per le imprese danneggiate

È stata avviata una seconda fase di finanziamenti dedicata alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana a Niscemi, in Sicilia. La misura prevede l’erogazione di fondi per sostenere le attività economiche danneggiate dagli eventi naturali. Le aziende interessate potranno presentare domanda per accedere ai contributi previsti, che si aggiungono ai precedenti interventi già avviati. La procedura è aperta e le risorse saranno distribuite secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

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