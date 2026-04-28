Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena. L’incidente è avvenuto alle 9 del mattino e l’uomo, residente a Ravenna, è stato immediatamente soccorso ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. L’automobilista, un uomo di 30 anni, si è fermato sul luogo dell’incidente. La ricostruzione della dinamica è affidata alle forze dell’ordine.

Forlì, 28 aprile 2026 – Non ce l’ha fatta Antonio Leo, 76 anni, residente a Ravenna: l’uomo, in bici, era stato travolto da un’auto a Bertinoro alle 9.30 del 25 aprile. Trasportato d’urgenza in ambulanza a Cesena, il cicloamatore è poi deceduto in ospedale Bufalini. Dove si è verificato l’incidente. L’impatto s’è verificato all’incrocio tra le vie Colombarone e Allende, non distante dalle scuole del Colle. In quel punto una Opel Astra, condotta da un 30enne del luogo (rimasto illeso), ha investito l’anziano ravennate, in sella a una bici elettrica. La corsa in ospedale. Immediati sono scattati i soccorsi; sul posto sono giunte le ambulanze con infermieri e medico dall’ospedale di Forlì.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclista travolto da un 30enne in auto. Trauma fatale: morto a 76 anni

Notizie correlate

Ciclista travolto mentre si allena. Francesco muore a 18 anni. Fatale lo scontro con un’autoBARZANA (Bergamo) Pomeriggio tragico a Barzana, dove un ciclista 18enne, Francesco Mazzoleni, ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto.

Leggi anche: Ciclista morto travolto da un’auto a Rivalta

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Al via la battaglia giudiziaria sulla morte di Aristide Frascadore, ciclista 91enne travolto da un Tir a Monza; Nuoro, ciclista di 80 anni travolto e ucciso da auto: alla guida un 90enne; Novantenne alla guida investe una bici sulla 128 tra Sorgono e Tonara: muore ciclista; Ciclista travolto e ucciso sulla statale 128 tra Sorgono e Tonara.

Ciclista travolto da un 30enne in auto. Trauma fatale: morto a 76 anniForlì, 28 aprile 2026 – Non ce l’ha fatta Antonio Leo, 76 anni, residente a Ravenna: l’uomo, in bici, era stato travolto da un’auto a Bertinoro alle 9.30 del 25 aprile. Trasportato d’urgenza in ambula ... ilrestodelcarlino.it

Ciclista investito da un pirata della strada, è graveSono in corso le indagini della Polizia locale per rintracciare il conducente di un mezzo che questa mattina (28 aprile) alla periferia di Piacenza ha investito un ciclista, e che poi è fuggito. Il fe ... rainews.it

Travolto da un'auto, grave ciclista a Le Mose. L'autista si allontana dopo lo schianto, indagini in corso - facebook.com facebook