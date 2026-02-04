LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | parte la corsa ad eliminazione dell’Omnium maschile

Questa mattina ai Campionati Europei di ciclismo su pista si è acceso il primo fuoco della gara. La corsa ad eliminazione dell’Omnium maschile è partita con i primi eliminati: il greco Manthos e lo sloveno Peterlin. La competizione si fa più intensa, con i ciclisti che cercano di rimanere in sella più a lungo possibile. La diretta continua a tenere tutti incollati ai risultati, mentre i corridori affrontano le prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:42 Tocca allo sloveno Peterlin lasciare la corsa. 16:41 Il primo eliminato è il greco Manthos. 16:41 La classifica dell'Omnium dopo la seconda prova La classifica dell'Omnium dopo la seconda prova 1 Iuri Leitao POR 32 2 Nejc Peterlin SLO 26 3 Oscar Nilsson Julien FRA 26 4 Adam K?enek CZE 24 5 Rasmus Pedersen Lund DEN 22 6 Roger Kluge GER 21 7 Yanne Dorenbos NED 4 8 Ilya Savekin AIN 1 9 Simone Consonni ITA 0 10 Henry Hobbs GBR 0 11 Milan van den Haute BEL 0 12 Sebastian Mora Vedri ESP 0 13 Alex Vogel SUI 0 14 Matti Dobbins IRL 0 15 Maximilian Schmidbauer AUT 0 16 Bertold Drijver HUN 0 17 Heorhii Chyzhykov UKR 0 18 Ramazan Yilmaz TUR 0 19 Dzianis Mazur AIN 0 20 Gustav Johansson SWE -20 21 Nikolaos Manthos GRE -20 16:38 La startlist dell'Omnium maschile 70 HUN DRIJVER Bertold 133 SUI VOGEL Alex 3 151 AIN MAZUR Dzianis 73 ITA CONSONNI Simone 139 TUR YILMAZ Ramazan 1 AUT SCHMIDBAUER Maximilian 72 IRL DOBBINS Matti 59 GBR HOBBS Henry 117 SLO PETERLIN Nejc 66 GRE MANTHOS Nikolaos 19 CZE K?ENEK Adam 95 NED DORENBOS Yanne 36 FRA NILSSON JULIEN Oscar 41 GER KLUGE Roger 126 ESP MORA VEDRI Sebastian 107 POR LEITAO Iuri 132 SWE JOHANSSON Gustav 159 AIN SAVEKIN Ilya 27 DEN PEDERSEN Lund Rasmus 10 BEL van den HAUTE Milan 145 UKR CHYZHYKOV Heorhii 16:37 La prossima gara al via sarà la corsa ad eliminazione dell'Omnium maschile.

