Ciclismo Viviani | Su pista siamo al top su strada abbiamo ragazzi su cui puntare

Elia Viviani afferma che il movimento ciclistico italiano sta mostrando il suo lato migliore sulla pista, dove i risultati sono positivi. Sul fronte strada, però, la situazione è diversa: ci sono alcuni giovani che promettono bene, ma ancora bisogna lavorare per farli crescere e puntare forte nelle grandi competizioni. Il campione olimpico e attuale team manager della Nazionale ha visitato Casa Italia a Milano e ha parlato di come intende trasmettere ai giovani la sua esperienza, soprattutto su come prepararsi per le prossime Olimpiadi di Los Angeles. La strada resta una sfida aperta,

Elia Viviani, ex campione olimpico e team manager della Nazionale di ciclismo, a margine della sua visita a Casa Italia a Milano, risponde a chi gli chiede quale sia lo stato di salute del movimento: "Da team manager della Nazionale voglio portare ai ragazzi il mio percorso e la mia esperienza: come preparare un obiettivo, come pensare alle prossime olimpiadi di Los Angeles. Grandi obiettivi, ma arrivandoci con un percorso che dia la possibilità di rimanere al livello altissimo in cui siamo, perché come ciclismo su pista siamo all'apice e dobbiamo restarci: abbiamo il velocista più forte al mondo, Jonathan Milan, abbiamo Pippo Ganna che si gioca tutte le classiche e tanti scalatori come Giulio Ciccone che ha finito sesto a un mondiale".

