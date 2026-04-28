Ciclismo l’IA sfida le super squadre | rivoluzione Netcompany Ineos
Una nuova sfida nel mondo del ciclismo si apre con l’accordo tra una compagnia tecnologica e una squadra di alto livello. La collaborazione, della durata di cinque anni, prevede il debutto di questa formazione al prossimo Giro d’Italia. Si tratta di un’intesa che coinvolge l’utilizzo di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rivoluzionare le strategie e le prestazioni nel settore.
? Cosa sapere Netcompany firma accordo quinquennale con Ineos per il debutto al prossimo Giro d'Italia.. L'integrazione del sistema IA PULSE punta a riconquistare il Tour de France.. Il Netcompany Ineos Cycling Team debutterà il prossimo mese al Giro d’Italia, segnando l’inizio di un quinquennale accordo di co-titolo con la società tecnologica europea Netcompany che punta a riportare la squadra britannica ai vertici del Tour de France. L’annuncio, confermato martedì, trasforma radicalmente l’identità della formazione che ha affrontato sfide complesse nel tentativo di competere con le super squadre del ciclismo moderno, come UAE Emirates-XRG e Visma-Lease a Bike.🔗 Leggi su Ameve.eu
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