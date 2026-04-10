Ciclismo reggiano | il segreto dietro le quinte delle squadre locali

Nella serata di giovedì 9 aprile 2026, il ciclismo nella provincia di Reggio Emilia è stato al centro di un approfondimento televisivo che ha analizzato le attività delle squadre locali. L'attenzione si è concentrata sulle modalità di allenamento, le competizioni e le organizzazioni che operano nel settore. L’interesse riguarda anche le strutture e le risorse messe in campo dai club per sostenere gli atleti nel loro percorso sportivo.

Il ciclismo reggiano si è preso la scena televisiva nella serata di giovedì 9 aprile 2026, con un approfondimento dedicato alle dinamiche del settore sportivo locale. Durante la quinta edizione del programma PedalaRE, il dibattito si è concentrato sulla gestione tecnica e organizzativa delle squadre del territorio, portando al centro dell’attenzione l’esperienza maturata nel VeloClub Reggio Beltrami TSA La Risorsa Umana. Protagonisti della gestione tecnica nel reggiano. L’analisi della realtà ciclistica provinciale ha il coinvolgimento diretto di figure chiave per il movimento locale. Aliescia Facchini, che ricopre il ruolo di direttore sportivo per il VeloClub Reggio Beltrami TSA La Risorsa Umana, ha partecipato alla discussione insieme a Marzio Zecchini, impegnato come team manager della medesima società reggiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclismo reggiano: il segreto dietro le quinte delle squadre locali Leggi anche: Le squadre, i soldi, i partner: dietro le quinte dell'incontro per Nba Europe a Londra “Cronache dal fronte invisibile”: il dietro le quinte delle indagini contro la mafia pugliese raccontato da un carabiniereCome si arriva a un arresto? Cosa spinge a seguire una pista piuttosto che un’altra? Come ci si muove durante un pedinamento? Nessuno può saperlo...