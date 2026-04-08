Ciclismo Alma Juve una prova ad alta resistenza

La squadra ciclistica Alma Juventus Fano ha partecipato a una trasferta nel circuito di Vignola, in provincia di Modena. La partecipazione ha coinvolto sia gli Allievi che gli Esordienti, offrendo una prova impegnativa e ricca di stimoli. La competizione si è svolta su un percorso tecnico, mettendo alla prova le capacità di resistenza dei giovani atleti. La trasferta ha rappresentato un momento importante per il team e per i partecipanti.

Trasferta impegnativa e ricca di spunti per la Scd Alma Juventus Fano, alle prese sia con gli Allievi che con gli Esordienti sul tecnico circuito di Vignola (Mo). Quello disegnato per il Gran Premio Fioritura era infatti un tracciato caratterizzato da curve strette e continui rilanci, che ha messo a dura prova la resistenza e la tecnica dei giovani arancio-aragosta. Ben 144 i partenti nella categoria Allievi, abbinata al 9° Trofeo Girgenti, con la formazione fanese dei diesse Filippo Beltrami e Gabriele Gorini al gran completo per la sua seconda uscita ufficiale di questa nuova stagione. Avvio di corsa folgorante, con le medie dei primi di dieci giri complessivi che hanno sfiorato i 50 km orari mandando subito tanti in apnea (alla fine i ritirati saranno 57). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Alma Juve, una prova ad alta resistenza Leggi anche: Maxi-bonifica all'ex Poderaccio: barriere ad alta resistenza, new jersey e reti metalliche per impedire nuove discariche