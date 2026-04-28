Un artista afferma che arte e scienza si incontrano in un modo che ricorda una danza. Secondo lui, le opere d’arte non assumono piena esistenza se non vengono osservate, sottolineando come il loro senso dipenda dall’atto stesso di guardarle. Questa riflessione mette in discussione il rapporto tra creazione e percezione, evidenziando il ruolo attivo dello spettatore nel dare vita alle opere.

Opere d’arte che "esistono" solo nel momento in cui le osserviamo. Certo, tutto esiste per noi, nell’attimo in cui il nostro sguardo si posa su un oggetto, un quadro, uno spazio, un essere umano, ma nel caso dei lavori di Umberto Ciceri, questo filosofico modo di percepire l’esistente nell’interazione, raggiunge un nuovo livello, perché le sue opere "sono in coincidenza temporale con l’osservatore". L’artista di Legnano, che da tempo vive e lavora nella nostra città, cerca di attivare il pubblico in una maniera nuova: se l’osservatore cammina, l’immagine statica, sia essa una delle sue caratteristiche ballerine o un soggetto astratto, raggiunge lo scopo del suo processo creativo e si muove, portandoci in un mondo dove arte e scienza collidono in una danza che dissolve e si ricompone continuamente, solo se noi lo decidiamo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciceri: "Arte e scienza collidono in una danza"

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Panoramica sull’argomento

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