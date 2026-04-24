A Valdelsa, un progetto intitolato “Radici in Rivolta” esplora il rapporto tra arte e scienza, unendo danza, ambiente e crisi climatica. La performance trasforma la danza in un ecosistema e interpreta la crisi climatica come una coreografia. L’evento si ispira a un'opera del passato, che riemerge per comunicare temi attuali, coinvolgendo il pubblico in un dialogo tra passato e presente attraverso l’arte.

VALDELSA Un’opera del passato che torna a parlare al presente. Partendo dal Macbeth di William Shakespeare, gli studenti dell’Istituto Comprensivo "Giovanni Gonnelli" di Gambassi Terme e Montaione hanno messo in scena "Radici in Rivolta": una performance che utilizza il linguaggio della danza e del teatro per lanciare un messaggio più attuale che mai, legato alla crisi climatica e alla necessità di ristabilire un equilibrio con la natura. Un bosco che avanza, corpi che si muovono come radici, una profezia antica che diventa improvvisamente riflesso del presente. Con "Radici in Rivolta", gli studenti di quattro classi terze della scuola secondaria del "Gonnelli" hanno colto l’occasione per costruire uno spazio di riflessione viva sul rapporto tra uomo e ambiente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Radici in Rivolta“ tra arte e scienza. Quando la danza diventa ecosistema e la crisi climatica una coreografia

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