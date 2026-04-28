Ciccarese presidente provincia facente funzione | Garantiremo stabilità e supporto al territorio

Il vicepresidente della Provincia di Brindisi, che ricopre anche il ruolo di sindaco di Torchiarolo, ha assunto le funzioni di presidente facente funzione dell’ente. In un messaggio, ha ringraziato il presidente uscente per l’impegno dimostrato durante il suo mandato. Ha inoltre affermato che l’obiettivo principale sarà garantire stabilità e supporto al territorio. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito in questa comunicazione.

BRINDISI - Il vicepresidente della Provincia di Brindisi, Elio Ciccarese, sindaco di Torchiarolo, nell’assumere le funzioni di presidente facente funzione, desidera rivolgere un sincero ringraziamento al presidente uscente Angelo Pomes per il lavoro svolto finora alla guida dell’ente. Pomes nel.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Pronto Soccorso di Pavullo, il nuovo Direttore facente funzione è Andrea SacchiAndrea Sacchi è il nuovo Direttore facente funzione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pavullo. Avvicendamento alla Direzione assistenziale Ausl, nominata facente funzione la dottoressa GarziaNella giornata di ieri, lunedì 9 febbraio, la dottoressa Daniela Altariva ha presentato le proprie dimissioni, per motivi personali, dall'incarico di...