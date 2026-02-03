Pronto Soccorso di Pavullo il nuovo Direttore facente funzione è Andrea Sacchi

Il pronto soccorso di Pavullo ha un nuovo dirigente. Andrea Sacchi prende il comando temporaneo, sostituendo il dottor Giovanni Violi, che ha scelto di lasciare l’incarico per dedicarsi all’assistenza territoriale come medico. Sacchi si prepara a guidare il team in un momento di cambiamenti, cercando di garantire continuità e attenzione ai pazienti.

Andrea Sacchi è il nuovo Direttore facente funzione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pavullo. Il professionista prende il posto del dottor Giovanni Violi, alla guida del Ps dal 2021, che ha deciso di intraprendere un’altra strada professionale nell’assistenza territoriale, come medico di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Pavullo ProntoSoccorso **Andrea Sacchi nomina nuovo direttore del Pronto Soccorso di Pavullo, l’incarico era rimasto vacante** Andrea Sacchi è il nuovo direttore del Pronto Soccorso di Pavullo. Pronto soccorso: si dimette il Direttore dell’Unità Maffei La Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha comunicato le dimissioni volontarie di Antonino Maffei, direttore dell'Unità di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pavullo ProntoSoccorso Argomenti discussi: FdI: Decesso di un cittadino di Fanano, rivedere il funzionamento dei Cau specie in Appennino. Pronto Soccorso di Pavullo, il nuovo Direttore facente funzione è Andrea SacchiDa sinistra il Direttore del Distretto di Pavullo, Massimo Brunetti; il neo direttore del PS, Andrea Sacchi, e una parte di equipe del PS Andrea Sacchi è il nuovo Direttore facente funzione del Pronto ... sassuolo2000.it Ospedale di Pavullo, via al bando per la realizzazione del nuovo Pronto soccorso. Ecco come saràLa gara per il progetto da 2,8 milioni di euro è stata pubblicata lo scorso 17 ottobre. Si avvicina dunque l’avvio dell’intervento sul Pronto soccorso di Pavullo (Modena) che prevede un aumento degli ... quotidianosanita.it Blackout al Santissima Trinità, rabbia e caos nei pronto soccorso di Cagliari x.com L'insegnante ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e, dopo essere stata medicata, ha presentato una denuncia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.