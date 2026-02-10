Avvicendamento alla Direzione assistenziale Ausl nominata facente funzione la dottoressa Garzia
Nella giornata di ieri, lunedì 9 febbraio, la dottoressa Daniela Altariva ha deciso di lasciare il suo ruolo di Direttrice assistenziale dell’Azienda USL di Modena. La sua decisione arriva per motivi personali e apre un nuovo capitolo nella gestione sanitaria della zona. Fino all’individuazione di un nuovo incaricato, la dottoressa Garzia assumerà la funzione di facente funzione.
Nella giornata di ieri, lunedì 9 febbraio, la dottoressa Daniela Altariva ha presentato le proprie dimissioni, per motivi personali, dall'incarico di Direttrice assistenziale dell'Azienda USL di Modena. A fronte di ciò, l'Azienda ha provveduto a nominare facente funzione la dottoressa Anna Rita.
