Omicidio di Leonardo Mocci vicino Cagliari alcuni giovani in caserma | il dettaglio raccontato da un testimone

Nelle ore successive all'omicidio di Leonardo Mocci, avvenuto nei pressi di Cagliari, alcuni giovani sono stati portati in caserma per essere ascoltati dagli inquirenti. Un testimone ha riferito che durante le fasi di interrogatorio i ragazzi sono rimasti in silenzio e sono stati trattenuti per alcune ore. La polizia sta ancora lavorando per raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto.

I carabinieri di Quartu Sant’Elena avrebbero trattenuto in caserma alcuni giovani per informazioni sull’omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola in un parcheggio di Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. I dettagli di quanto accaduto rimangono vaghi e manca ancora l’arma del delitto, anche se le forze dell’ordine avrebbero individuato un primo sospettato. Fermati alcuni ragazzi per l’omicidio di Leonardo Mocci Alcuni giovani sarebbero stati trattenuti in caserma dai carabinieri di Quartu Sant’Elena per un interrogatorio sull’omicidio di Leonardo Mocci, avvenuto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile a Monserrato, vicino a Cagliari.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di Leonardo Mocci vicino Cagliari, alcuni giovani in caserma: il dettaglio raccontato da un testimone Notizie correlate Garlasco, il dettaglio raggelante raccontato da un testimone: cosa si scopreUn dettaglio rimasto ai margini per anni, mai entrato ufficialmente negli atti, torna oggi al centro dell’attenzione sul caso Garlasco. Cagliari, 23enne Leonardo Mocci ucciso da un colpo di pistola al petto in piazza a mezzanotte: ipotesi vendetta personaleAncora ignota l'identità del killer e il possibile movente dell'omicidio: tra le ipotesi una vendetta personale o una rapina finita in tragedia Un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Omicidio di Monserrato, la vittima è un 23enne di Villacidro: le indagini; Omicidio nel cortile di un condominio, 24enne ucciso con un colpo di pistola: ecco chi è la vittima – Cosa sappiamo; Omicidio a Monserrato: muratore di 23 anni ucciso da un colpo di pistola al petto; Ucciso con un colpo di pistola, Leonardo Mocci aveva 25 anni: ha provato a scappare, poi si è accasciato a terra. Il proiettilo lo ha... Omicidio di Leonardo Mocci vicino Cagliari, alcuni giovani in caserma: il dettaglio raccontato da un testimoneAlcuni giovani sarebbero stati trattenuti in caserma dai carabinieri di Quartu Sant’Elena per un interrogatorio sull’omicidio di Leonardo Mocci, avvenuto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ... virgilio.it Omicidio di Leonardo Mocci, tre giovani portati in caserma per essere interrogatiFarebbero parte del gruppetto di ragazzi con cui la vittima aveva trascorso la serata nell’appartamento al terzo piano di una palazzina popolare ... lanuovasardegna.it Omicidio a Monserrato nella notte: ucciso Leonardo Mocci, 23 anni. Caccia al killer - facebook.com facebook Ucciso in strada con un colpo al petto, notte di sangue a Cagliari: l'omicidio di Leonardo Mocci, muratore di 23 anni. L'agguato poco dopo mezzanotte. Niente da fare per la vittima. Al vaglio testimonianze e immagini delle telecamere x.com