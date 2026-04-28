Ci mancavano solo Nicole Minetti e Beatrice Venezi a far franare il governo Meloni

Nelle ultime ore si sono aggiunte nuove tensioni al panorama politico con il coinvolgimento di Nicole Minetti e Beatrice Venezi. La vicenda della grazia concessa a Minetti ha sollevato numerose polemiche e alimentato un acceso dibattito pubblico, mentre le discussioni sulla revoca di alcune decisioni prese in precedenza continuano a far parlare. La situazione si evolve in un clima di crescente incertezza, con ripercussioni sulla stabilità del governo.

Mentre esplode il caso della grazia a Nicole Minetti e infuriano le polemiche sulla marcia indietro relativa alla nomina alla Fenice di Beatrice Venezi, il governo si ritrova con una legge di bilancio da fare senza soldi, le critiche di tutte le categorie e lo scontro all'orizzonte tra Tajani e Salvini.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ci mancavano solo Minetti e Venezi a far franare il governo MeloniMentre esplode il caso della grazia a Nicole Minetti e infuriano le polemiche sulla marcia indietro relativa alla nomina alla Fenice di Beatrice... Governo Meloni, oggi in Cdm il decreto Primo maggio. Istruttoria in corso sul caso Nicole Minetti: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni: l'esecutivo si prepara ad approvare il dl Primo maggio, con bonus assunzioni solo per chi applica un... Panoramica sull’argomento Si parla di: Ci mancavano solo Minetti e Venezi a far franare il governo Meloni. Ci mancavano solo Minetti e Venezi a far franare il governo MeloniMentre esplode il caso della grazia a Nicole Minetti e infuriano le polemiche sulla marcia indietro relativa alla nomina alla Fenice di Beatrice Venezi ... fanpage.it Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: Urgenti verificheLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: 'Urgenti verifiche' ... tg24.sky.it