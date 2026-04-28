Ci mancavano solo Minetti e Venezi a far franare il governo Meloni

Le tensioni all’interno del governo si sono acuite con il coinvolgimento di due esponenti politiche, una delle quali ha ottenuto la grazia nonostante le contestazioni. La decisione ha suscitato proteste e ha alimentato il dibattito pubblico, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti e approfondimenti sul procedimento. La vicenda ha portato alla luce divisioni interne e ha accentuato l’instabilità politica in un momento già segnato da altre crisi.

Mentre esplode il caso della grazia a Nicole Minetti e infuriano le polemiche sulla marcia indietro relativa alla nomina alla Fenice di Beatrice Venezi, il governo si ritrova con una legge di bilancio da fare senza soldi, le critiche di tutte le categorie e lo scontro all'orizzonte tra Tajani e Salvini.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Governo Meloni, oggi in Cdm il decreto Primo maggio. Istruttoria in corso sul caso Nicole Minetti: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni: l'esecutivo si prepara ad approvare il dl Primo maggio, con bonus assunzioni solo per chi applica un... Venezi fuori dalla Fenice, scontro governo-Corriere: ‘Meloni non è stata coinvolta in scelta teatro’Palazzo Chigi smentisce il “via libera” alla rottura del maestro d'orchestra Beatrice Venezi con la Fenice.