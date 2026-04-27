Venezi fuori dalla Fenice scontro governo-Corriere | ‘Meloni non è stata coinvolta in scelta teatro’

Il governo ha smentito di aver dato l'autorizzazione alla decisione di interrompere il rapporto tra la direttrice d'orchestra e il teatro veneziano. Secondo fonti ufficiali di Palazzo Chigi, il presidente del consiglio non è stato coinvolto nella scelta, che riguarda esclusivamente l'organizzazione culturale. La notizia della rottura è stata diffusa dal teatro, mentre il governo ha precisato di non aver mai dato indicazioni in merito.

Palazzo Chigi smentisce il “via libera” alla rottura del maestro d'orchestra Beatrice Venezi con la Fenice. Il caso fa emergere un atmosfera conflittuale tra politica, cultura e ricostruzioni contrastanti È scontro traricostruzioni giornalistichee versione ufficiale del governo sul caso che coinvolge ilTeatro La Fenice di Veneziae il direttore d’orchestraBeatrice Venezi.Palazzo Chigi interviene con una smentita netta, definendo “privo di ogni fondamento” quanto riportato dalCorriere della Serain merito a un presuntocoinvolgimento direttodella presidente del ConsiglioGiorgia Meloninella decisione di interrompere i rapporti con il maestro. Secondo la nota ufficiale, Meloninon sarebbe stata in alcun modo coinvolta nella vicendae, di conseguenza, non avrebbe potuto dare alcun“via libera” alla presunta esclusione di Venezi.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezi fuori dalla Fenice, scontro governo-Corriere: ‘Meloni non è stata coinvolta in scelta teatro’ Notizie correlate Teatro La Fenice “licenzia” Beatrice Venezi, Palazzo Chigi: “Meloni non coinvolta”Nessun coinvolgimento di Giorgia Meloni nel “licenziamento” di Beatrice Venezi da parte del Teatro La Fenice. Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice: «Ha infangato il nome del Teatro». Lo scontro coi musicisti e l’ultima intervista: cos’è successoBeatrice Venezi non è più la direttrice – anzi, il direttore – dell’Orchestra della Fenice di Venezia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Fenice, atto finale: Beatrice Venezi fuori scena dopo mesi di attrito; Venezi fuori da Venezia. La Fenice annulla tutte le collaborazioni con il maestro; Beatrice Venezi e lo stop definitivo della Fenice dopo 7 mesi: la nomina a sorpresa, lo scontro con gli orchestrali, le interviste polemiche. Il caso dall'inizio; La Fenice licenzia il direttore Venezi: perché la decisione di interrompere tutte le collaborazioni. Presidente IsICult, esperto di politiche culturali, curatore de 'ilprincipenudo'Festeggiamenti dentro e fuori La Fenice per l'allontanamento di Beatrice Venezi. La destra insorge: Bullizzata perché non di sinistra ... ilfattoquotidiano.it La Fenice rompe con Beatrice Venezi: annullate tutte le collaborazioni futureIl ministro della Cultura, Alessandro Giuli, prende atto della decisione e conferma al sovrintendente de La Fenice Nicola Colabianchi la sua più completa fiducia ... rainews.it Applausi e festa fuori dalla Fenice dopo il licenziamento di Venezi x.com Fuori dal coro. . Silvio occupa abusivamente la casa di Marco a #Cavarzere (Venezia) e terrorizza i vicini. Lo abbiamo incontrato per chiedergli spiegazioni. Il servizio completo di @tortigian a #Fuoridalcoro è disponibile su Mediaset Infinity - facebook.com facebook