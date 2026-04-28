Nell’ultima puntata di Swim Zone, il programma condotto da Sofia Altavilla e Alessia Polieri su OA Sport su YouTube, è stato ospite Christian Mantegazza. Durante l’intervista, il nuotatore ha parlato del suo obiettivo di qualificarsi agli Europei nei 200 metri rana, sottolineando di sentirsi ora più consapevole delle proprie capacità e del percorso da seguire.

L’ultima puntata di Swim Zone, il programma condotto da Sofia Altavilla ed Alessia Polieri sul canale YouTube di OA Sport, ha visto come ospite Christian Mantegazza. Il lombardo si è laureato nuovamente campione italiano nei 200 rana agli Assoluti di Riccione ed ora ha messo nel mirino soprattutto gli Europei di Parigi. Il giudizio sulla prestazione agli Assoluti di Riccione: “ Quest’anno li ho vissuti in maniera molto più tranquilla. Anche l’anno scorso arrivavo da favorito nei 200 rana, ma era la prima volta che arrivavo davvero per vincere. Quest’anno l’unico obiettivo che avevo in testa era quello di qualificarmi per gli Europei di Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Christian Mantegazza: “L’obiettivo era la qualificazione agli Europei nei 200 rana, sono molto più consapevole”

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