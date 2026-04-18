Mantegazza conquista l’oro nei 200 rana | è Parigi!

Christian Mantegazza ha vinto la finale dei 200 metri rana ai Campionati Italiani, fermando il cronometro a 2:10. La gara si è svolta senza altri dettagli sui partecipanti, e la vittoria conferma il suo successo in questa specialità. La competizione si è conclusa con questa affermazione, portando il nuotatore a qualificarsi per la prossima fase internazionale.

Christian Mantegazza si aggiudica la prova dei 200 metri rana ai Campionati Italiani con un cronometro di 2:10.03. Il risultato garantisce al ventunenne del Nuoto Team Trezzo il pass per i prossimi Europei a Parigi, sebbene la prestazione non raggiunga i livelli attesi per un atleta nato nel 2005 con le sue ambizioni. La gara si è decisa nelle fasi centrali del percorso acquatico. Dopo una fase iniziale molto combattuta, dove l’aggressività è stata dettata da Alessandro Fusco, il nuotatore del team di Trezzo ha trovato la svolta a partire dalla seconda vasca. Nonostante la vittoria, il tempo finale è rimasto leggermente distante dal suo primato personale di 2:09.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantegazza conquista l’oro nei 200 rana: è Parigi! Notizie correlate Assoluti di Nuoto, Razzetti conquista l’oro nei 200 farfalla: “Felice della mia finale”Riccione, 17 aprile 2026 – E’ stata una quarta giornata intensa di finali agli Assoluti di Nuoto, edizione primavera 2026. Nuoto toscano protagonista agli assoluti di Riccione: record nazionale nei 200 rana per Lisa AngioliniFIRENZE – Seconda giornata da incorniciare per la Toscana ai campionati italiani assoluti Unipol di Riccione, trascinata dai successi tutti al...