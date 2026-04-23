L’erede dei 200 rana Christian Mantegazza | SWIMZONE

È andata in onda una nuova puntata di SWIMZONE dedicata a uno dei giovani più promettenti nel mondo del nuoto italiano. La trasmissione si è concentrata sulla figura di un atleta che ha ottenuto risultati significativi, in particolare nelle gare con le rane. La puntata ha approfondito le tappe della sua carriera e i successi recenti, offrendo un quadro dettagliato delle sue performance e delle sue prospettive future nel settore.

Nuova puntata di SWIMZONE dedicata a uno dei giovani più interessanti del nuoto italiano Protagonista è Christian Mantegazza, classe 2005 e campione italiano nei 200 rana per il secondo anno consecutivo, che racconta i suoi Campionati Italiani Assoluti e il percorso di crescita che lo sta portando ai vertici della specialità. Dai successi in vasca alla maturità mentale: Mantegazza spiega come questo titolo sia arrivato con meno pressione e maggiore consapevolezza, segnando un passo importante nella sua evoluzione sportiva. Focus su: la scelta di puntare sulla rana, mettendo da parte i misti il lavoro quotidiano in un gruppo di allenamento competitivo i margini di miglioramento in una gara ancora tutta da perfezionare Obiettivi chiari anche per il futuro: dal Settecolli fino agli Europei di Parigi, con ambizioni sempre più alte.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’erede dei 200 rana Christian Mantegazza | SWIMZONE L’erede dei 200 rana Christian Mantegazza | SWIMZONE Notizie correlate Mantegazza conquista l’oro nei 200 rana: è Parigi!Christian Mantegazza si aggiudica la prova dei 200 metri rana ai Campionati Italiani con un cronometro di 2:10. Leggi anche: Finalmente i 200 Rana! | Lisa Angiolini a SWIMZONE