Chonkers il leone marino di Steller da 900 chili che vive a San Francisco star del web | diretta video per vederlo online

Un leone marino di Steller di circa 900 chili, noto come Chonkers, attira l’attenzione dei visitatori al Pier 39 di San Francisco. L’animale si trova tra altri leoni marini della California, di dimensioni più contenute. Di recente, è stata trasmessa una diretta video per permettere alle persone di seguire il suo comportamento online. Chonkers è diventato un punto di riferimento tra gli animali presenti sulla costa.

Chonkers è un esemplare di leone marino di Steller da 900 kg che vive al Pier 39 a San Francisco tra leoni marini della California, più piccoli. E' diventato una vera e propria attrazione tanto che c'è una diretta online per vederlo anche in streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it

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