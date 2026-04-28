Choc sul Gargano disabile minacciato e persequitato dal vicino di casa | Ti taglio l' altra gamba

Sul Gargano si è verificato un episodio di minacce e vessazioni nei confronti di un uomo di 60 anni, costretto sulla sedia a rotelle a causa di una disabilità. Per mesi, il 60enne ha subito minacce di morte, aggressioni fisiche e comportamenti persecutori da parte di un vicino di casa. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sui fatti.

Un incubo durato mesi, fatto di minacce di morte, aggressioni fisiche e vessazioni quotidiane: una vicenda di grave stalking condominiale in danno di un 60enne del posto, costretto sulla sedia a rotelle per via di una disabilità conclamata. La vicenda si è consumata in un condominio a Mattinata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Bomba esplosa a Matino vicino Lecce davanti alla casa di Mario Romano, minacciato l'ex consigliere regionaleUna bomba è esplosa davanti alla porta di casa dell’ex consigliere regionale della Puglia Mario Romano a Matino, in provincia di Lecce. E' ai domiciliari e spara a vicino di casa ferendolo a una gamba, arrestato un 27enne a CataniaUn 27enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da sparo .