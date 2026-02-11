La polizia di Catania ha arrestato un 27enne che, ai domiciliari, ha sparato al vicino di casa ferendolo alla gamba. L’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’episodio si è verificato nel quartiere, creando scompiglio tra i residenti.

Un 27enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da sparo. Secondo l’accusa, l’uomo, che era ai domiciliari nel rione Villaggio Dusmet, avrebbe sparato un colpo fucile contro un vicino di casa, ferendolo a una gamba. La vittima è stata portata all’ospedale Cannizzaro dove i medici, a causa della gravità delle lesioni riportate, lo hanno sottoposto a intervento chirurgico. Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile della Questura un vicino di casa si stava recando nell’abitazione del 27enne che poco prima aveva sparato un colpo di arma da fuoco contro l’immobile di un parente, provocando un foro su una parete. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - E' ai domiciliari e spara a vicino di casa ferendolo a una gamba, arrestato un 27enne a Catania

Approfondimenti su Catania Arresto

La polizia di Catania ha arrestato un giovane di Augusta che aveva violato gli arresti domiciliari per lavorare come parcheggiatore abusivo.

A Catania, un giovane di 27 anni di Augusta è stato arrestato mentre era ai domiciliari.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Catania Arresto

Argomenti discussi: È ai domiciliari ma continua a spacciare: pusher 35enne finisce in carcere; Nas, il bilancio 2025. Oltre 45mila ispezioni, 148 arresti e sequestri per 197 milioni di euro; Scontri di Torino, ai domiciliari il presunto aggressore del poliziotto. Salvini: Una vergogna; È ai domiciliari ma nasconde un latitante: i due arrestati a Bologna.

E' ai domiciliari e spara a vicino di casa ferendolo a una gamba, arrestato un 27enne a CataniaLa polizia è riuscita anche a trovare il nascondiglio in cui l’indagato aveva nascosto il fucile con cui aveva sparato, che era in una mansarda dell’abitazione, celata da una botola ... msn.com

Coppietta picchiata e rapinata a Brembate: presi in due, uno è ai domiciliariIl 18 novembre 2025 avevano portato via l’auto a due ventenni a Brembate. Il primo arrestato subito, l’altro mercoledì 28 gennaio. ecodibergamo.it

Spara col fucile al vicino di casa: arrestato 27enne al Villaggio Dusmet Catania: il giovane era ai domiciliari, l'uomo colpito... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Sparatoria a Catania, 27enne ferito a una gamba. Vittima era ai domiciliari ma ha permesso per andare al lavoro #ANSA x.com