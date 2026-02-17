Bomba esplosa a Matino vicino Lecce davanti alla casa di Mario Romano minacciato l' ex consigliere regionale

Una bomba è esplosa questa mattina davanti alla casa di Mario Romano, ex consigliere regionale pugliese, probabilmente a causa delle sue attività legate alla sanità. La deflagrazione ha causato danni alla porta d’ingresso e ha fatto scattare l’allarme tra i vicini, che hanno visto le fiamme divampare nel cortile.

Una bomba è esplosa davanti alla porta di casa dell'ex consigliere regionale della Puglia Mario Romano a Matino, in provincia di Lecce. È stato lo stesso Romano a dare l'allarme dopo aver sentito l'esplosione. L'ordigno ha causato danni agli infissi dell'abitazione ma non ci sarebbero feriti. Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio è esplosa una bomba davanti all'abitazione dell'ex consigliere regionale della Puglia Mario Romano a Matino, in provincia di Lecce. Alcune persone si sarebbero introdotte nel giardino della villa di Romano e avrebbero depositato l'ordigno davanti alla porta. Un ordigno è esploso intorno all'una di notte davanti all'abitazione dell'ex consigliere regionale Mario Romano, a Matino, lungo la SP55 per Taviano. Ignoti avrebbero scavalcato il muro di cinta della villa piazzando la bomba vicino a una porta d'ingresso.