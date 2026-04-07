Sono in corso indagini dopo che il ministro dell'informazione ha ricevuto una mail contenente minacce di morte, tra cui un messaggio scritto

L’ex ministro Gennaro Sangiuliano ha ricevuto una mail con gravi minacce di morte e ha denunciato tutto ai Carabinieri. Alla diffusione della notizia, per Sangiuliano sono arrivati messaggi di solidarietà bipartisan, mentre sono in corso le indagini per individuare il responsabile. Un caso che si inserisce in un “clima politico teso”, come ha commentato il diretto interessato. Una mail con minacce di morte La denuncia e le indagini Solidarietà istituzionale Le tensioni attorno al caso Sangiuliano-Boccia Una mail con minacce di morte L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, oggi capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, ha ricevuto una mail dai contenuti violenti, comprese gravi minacce di morte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minacce di morte via mail a Gennaro Sangiuliano, lettera minatoria al ministro: "Al muro e fucilati"

"Non credete che finirà bene per voi", minacce via mail a Gennaro SangiulianoL'ex ministro e attuale capogruppo di Fratelli d'Italia alla regione Campania ha sporto denuncia e messo i propri devices a disposizione dei...

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Temi più discussi: Scritte e minacce di morte a Lepore sui muri della sede Pd. Il sindaco: Non mi farò intimidire; Minacce di morte al sindaco Lepore: sdegno per le scritte anarchiche sulla sede Pd di Bologna; Mattino Cinque: Garlasco, minacce di morte all'Avvocato Lovati Video; Borghesiana: negoziante minacciato di morte da una banda di giovani rapinatori.

Minacce di morte a Gennaro Sangiuliano: scatta l’inchiestaGennaro Sangiuliano denuncia minacce ricevute via mail. L'ex ministro si rivolge ai Carabinieri per fermare l'odio politico. stylo24.it

Delitto di Garlasco | De Rensis: Minacce di morte? Bocellari non va a piangere in televisione…Il delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose con le parole dell'avvocato De Rensis sulle minacce di morte ricevute da Giada Bocellari ... ilsussidiario.net

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Da #Trump parole gravissime, minacce di stampo nazista che devono essere condannate con fermezza dal governo italiano. Il ministro Crosetto, invece di prendere posizione, lancia un appello alle opposizioni; ma vogliamo ricordare che non è un analista po x.com