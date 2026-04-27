Lettera di minacce al sindaco di Adrano Fabio Mancuso

Da cataniatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, il sindaco di Adrano ha ricevuto a casa una lettera anonima contenente insulti e minacce. La missiva non è firmata e presenta un tono intimidatorio. La notizia è stata resa nota senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sulle motivazioni dietro le minacce. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità locali, che stanno verificando gli elementi del caso.

In questi giorni, una lettera anonima dal contenuto ingiurioso e minatorio è stata recapitata al sindaco di Adrano Fabio Mancuso nella sua abitazione privata. Il testo è intriso di insulti pesanti e accuse infamanti: "Sei proprio un bastardo, coglione, lurido e mafioso.Per te che sei un porco è.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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