L’allenatore dell’Inter ha risposto alle critiche sulla difesa e sul campionato, affermando di non essere un fesso. Dopo la vittoria in rimonta contro il Como, ha sottolineato l’importanza di puntare sulla forza offensiva della squadra. La partita si è svolta a Torino, e il tecnico ha difeso le scelte tattiche e l’approccio della squadra, evidenziando la volontà di migliorare in vista delle prossime gare.

? Cosa sapere Chivu difende l'Inter a Torino contro le critiche sulla difesa e sul campionato.. Il tecnico punta sulla forza offensiva dopo la vittoria in rimonta contro il Como.. A Torino, durante il confronto pre-gara con il Torino, Chivu ha risposto alle critiche esterne e ai dubbi sulla difesa nerazzurra, ribadendo la solidità di un gruppo che ha superato le previsioni negative sul campionato. La gestione delle pressioni ambientali è diventata un tema centrale nelle conferenze stampa del tecnico nerazzurro. Dopo la vittoria in rimonta contro il Como al Sinigaglia, dove il distacco sulle insegguibili è salito a 12 punti, l’allenatore ha affrontato il tema della concentrazione necessaria ora che lo scudetto appare ormai vicino alla conclusione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chivu sfida le critiche: “Non sono un fesso”, difende l’Inter

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