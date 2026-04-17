Chivu come Mourinho in conferenza stampa | Non sono pirla diventa Non sono un fesso

Da gazzetta.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa di vigilia di una partita di Serie A contro il Cagliari, l’allenatore dell’Inter ha pronunciato la frase “Non sono un fesso”, facendo eco alle parole di un suo predecessore, José Mourinho, che aveva usato “Non sono pirla” in occasione della sua presentazione come tecnico nerazzurro nel 2008. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi presenti.

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Serie A contro il Cagliari, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha richiamato le celebri parole di José Mourinho nella sua presentazione in nerazzurro dell'estate 2008. "Il non sono pirla" del portoghese, in merito a una domanda sul possibile arrivo di giocatori del Chelsea, diventa "Non sono un fesso" per il romeno, che risponde così a una domanda sul cambio di registro utilizzato nelle dichiarazioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Chivu come Mourinho in conferenza stampa: "Non sono pirla" diventa "Non sono un fesso"

INTER CAGLIARI | CHIVU ATTACCA: NON SONO UN FESSOSPUNTI TATTICI E CONFERENZA

Video INTER CAGLIARI | CHIVU ATTACCA: NON SONO UN FESSO??SPUNTI TATTICI E CONFERENZA??

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