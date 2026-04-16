Chivu ricorda le cose dette nei suoi primi mesi all'Inter | Posso essere tutto ma non sono un fesso

Durante una conferenza stampa, il difensore ha ricordato le parole pronunciate nei primi mesi alla squadra, affermando di poter essere tutto ma non un ingenuo. Ha anche risposto a alcune critiche riguardanti la sua inesperienza e i presunti sostituti, commentando le conversazioni avute in passato. La partita contro il Cagliari è stata al centro delle sue dichiarazioni, con un focus sulle proprie esperienze e sulla gestione delle critiche ricevute.

Chivu ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Cagliari e risponde a qualche critica ricevuta nei primi mesi: "Mi davano dell'inesperto e si parlava dei miei sostituti. Ma io non sono un fesso".🔗 Leggi su Fanpage.it

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