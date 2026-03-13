Il premio giornalistico internazionale Argil - Italian Excellence Award si svolgerà martedì 17 marzo 2026 alle 15.30 nella Sala della Protomoteca. L’evento riunirà professionisti del settore provenienti da diverse parti del mondo per riconoscere eccellenze nel giornalismo. La cerimonia si svolgerà nella storica sede della Protomoteca, situata nel centro della città. La partecipazione è aperta a invitati e giornalisti presenti all’evento.

Si terrà martedì 17 marzo 2026, alle ore 15.30, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la IX edizione del “ Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award ”, appuntamento dedicato alle eccellenze italiane che contribuiscono a promuovere nel mondo talento, creatività e visione internazionale. L’iniziativa è promossa dal Gruppo giornalisti Gino Falleri, dalla Fondazione Eurispes e da Confimprese Italia e organizzato e diretto da Manuela Biancospino, Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Un contesto in cui il giornalismo assume un ruolo centrale attraverso il racconto di progetti e valori che rappresentano il meglio del Paese, il Premio ARGIL non è soltanto una celebrazione, ma anche un’importante occasione di confronto tra uomini e donne della comunicazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Premio giornalistico internazionale Argil - Italian Excellence Award

