Chip Made in Italy | l’AI che consuma 10 volte meno dei competitor

Un'azienda italiana ha annunciato il rilascio di un nuovo microcontrollore chiamato AX-HP, dotato di architettura neurale Adaptive Neuron. Questo chip, sviluppato con tecnologia Made in Italy, promette di consumare dieci volte meno energia rispetto ai modelli concorrenti. La presentazione è avvenuta di recente, e il prodotto è destinato a essere utilizzato in applicazioni di intelligenza artificiale e dispositivi embedded.

? Cosa sapere L'azienda italiana Arox presenta il microcontrollore AX-HP con architettura neurale Adaptive Neuron.. Il nuovo chip consuma dieci volte meno energia rispetto ai competitor del settore.. Arox ha presentato AX-HP, il nuovo microcontrollore progettato in Italia che punta a rivoluzionare l’efficienza dei calcoli locali con un consumo energetico fino a 10 volte inferiore rispetto ai competitor del settore. La società deep-tech guidata da Davide Toschi introduce questo secondo dispositivo, evoluzione diretta del precedente modello AX-E0, per rispondere alle esigenze di settori critici come la sicurezza intelligente basata sulla visione e l'automazione industriale avanzata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chip Made in Italy: l’AI che consuma 10 volte meno dei competitor Notizie correlate Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyIn occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Made in Italy, domani, martedì 21 aprile, dalle 10 alle 11. “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo...