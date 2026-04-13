Melito colpo di scena alle elezioni | Barretta si ritira sfida a due tra Chiantese e Pellecchia

A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, a Melito si registra un cambio di fronte nel panorama politico locale. Il candidato Barretta ha deciso di ritirarsi dalla corsa elettorale, lasciando spazio a una sfida tra i due candidati Chiantese e Pellecchia. La situazione si è così evoluta in modo inatteso, creando un nuovo scenario per le prossime elezioni amministrative.

Clamoroso ribaltamento nello scenario politico a Melito a pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La corsa alla carica di sindaco torna improvvisamente a due: Giovanni Barretta si ritira, lasciando campo aperto al confronto tra Giuseppe Chiantese e Dominique Pellecchia. La decisione arriva all’indomani di una profonda spaccatura nel centrodestra locale. Tre liste hanno infatti deciso di abbandonare il progetto politico iniziale per sostenere la candidatura alternativa di Chiantese, determinando un rapido e significativo cambiamento degli equilibri elettorali. Una crisi interna che, nel giro di poche ore, ha completamente ridisegnato il quadro politico cittadino, portando al ritiro di uno dei protagonisti della competizione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Melito, colpo di scena alle elezioni: Barretta si ritira, sfida a due tra Chiantese e Pellecchia Elezioni a Cervia, colpo di scena: la Democrazia Cristiana ritira Bandini e sostiene Puntiroli per unire l’area civicaColpo di scena nella corsa alle elezioni comunali di Cervia: la Democrazia Cristiana ha deciso di ritirare il proprio candidato sindaco, Stefano...