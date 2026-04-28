Chiesa ’negata’ Scoppia il caso Poi la soluzione

A Grosseto è scoppiato un caso legato alla negazione di una chiesa. Da più di quarant’anni, i fedeli partecipano a una messa in memoria dei combattenti, ma recentemente l’edificio è stato negato loro. La situazione ha portato a un confronto tra le parti coinvolte, e si sta cercando una soluzione per permettere di riprendere le celebrazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di cittadini e autorità locali.

GROSSETO "I fedeli che da oltre quarant’anni partecipano alla messa in ricordo dei combattenti e dei dispersi della Repubblica Sociale Italiana, tradizionalmente celebrata il 28 aprile, alle 18 nella chiesa della Medaglia Miracolosa in via Roma, esprimono profondo rammarico per quanto accaduto quest’anno. La chiesa, attualmente gestita dall’ Associazione San Lorenzo, non verrà più concessa per la celebrazione di funzioni religiose pubbliche. Ciò avviene nonostante l’interessamento diretto di sua eccellenza il vescovo di Grosseto, che aveva anche provveduto a designare il sacerdote incaricato della celebrazione". Lo annuncia il consigliere comunale della Lega Gino Tornusciolo (foto) il quale, nel ringraziare sentitamente il vescovo per l’interessamento e per avere concesso la chiesa di San Giuseppe, non può non sottolineare l’amarezza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiesa ’negata’. Scoppia il caso. Poi la soluzione Notizie correlate Inaugurazione anno giudiziario, scoppia il caso Aiga: "Negata la parola ai giovani avvocati, un atto mortificante"L’intervento del Presidente della Sezione AIGA di Salerno, l'avvocato Vincenzo Coppola, è stato escluso dal programma della cerimonia di... Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi, la Zecca ha la soluzione: «Saranno riparate e restituite»Le medaglie rotte alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina «saranno riparate e restituite». Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Chiesa ’negata’. Scoppia il caso. Poi la soluzione; Messa negata per i combattenti e dispersi Rsi: scoppia il caso, ma si farà a San Giuseppe. Lascia la Nazionale ma si allena con il Liverpool: scoppia la bufera su Federico ChiesaAnche Federico Chiesa finisce nella bufera, dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026. Il processo alla Nazionale non risparmia nessuno, anche chi come l’attaccante del Liverpool non ... ilgiornale.it Referendum sulla Giustizia, la Chiesa si schiera col No e scoppia il caos. Poi il dietrofrontIl referendum sulla Giustizia si avvicina, tra scontri a livello politico tra governo e magistratura. Ma adesso nella bufera finisce anche la Chiesa. Ha creato un po’ di agitazione e imbarazzo ... affaritaliani.it Studenti profeti di pace, una mostra sul perdono nella Chiesa del Cenacolo. L'esposizione, presentata la scorsa estate al Meeting di Rimini, arriva a Milano: dal 7 al 13 maggio sarà accolta dai frati domenicani nella Sagrestia del Bramante - facebook.com facebook #Vaticano: la primate della chiesa anglicana in Vaticano, insieme per per il bene comune, costruendo ponti e non muri di Gabriele Manzo x.com