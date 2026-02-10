Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi la Zecca ha la soluzione | Saranno riparate e restituite

Le medaglie rotte alle Olimpiadi di Milano-Cortina saranno riparate e restituite. Il Comitato organizzatore ha confermato di aver già avviato le operazioni, lavorando a stretto contatto con la Zecca dello Stato. La notizia arriva dopo le segnalazioni di medaglie danneggiate consegnate agli atleti. Ora si cerca di risolvere il problema il prima possibile, per consegnare le medaglie correttamente riparate ai medagliati.

Le medaglie rotte alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina « saranno riparate e restituite ». A ribadirlo è il Comitato organizzatore che fa sapere di aver immediatamente approfondito la questione «operando in stretto coordinamento con la Zecca dello Stato italiano » responsabile della produzione delle medaglie. «Gli atleti le cui medaglie risultassero interessate sono invitati a riconsegnarla attraverso i canali appropriati affinché possano essere tempestivamente riparate e restituite». Milano Cortina 2026 conferma «il proprio impegno a garantire che le medaglie è simbolo del traguardo più alto nel percorso di ogni atleta rispondano ai più elevati standard di qualità e di attenzione».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Cortina

Le medaglie consegnate agli atleti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono rotte subito dopo le prime premiazioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina

