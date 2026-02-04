Inaugurazione anno giudiziario scoppia il caso Aiga | Negata la parola ai giovani avvocati un atto mortificante

Questa mattina si è svolta l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Salerno, ma il momento è stato segnato da una polemica. L’avvocato Vincenzo Coppola, presidente della Sezione Aiga di Salerno, non ha potuto parlare come previsto, perché il suo intervento è stato escluso dal programma ufficiale. La decisione ha scatenato proteste tra i giovani avvocati, che considerano questa scelta un segno di mancanza di rispetto e di ascolto nei confronti delle nuove generazioni di professionisti.

L'intervento del Presidente della Sezione AIGA di Salerno, l'avvocato Vincenzo Coppola, è stato escluso dal programma della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 presso la Corte d'Appello di Salerno. Nonostante il formale invito a relazionare sulle istanze della giovane avvocatura.

