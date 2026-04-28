Chiedetevi sempre perché | il testamento di Piero Angela

Oggi 28 aprile viene pubblicato in libreria “Chiedetevi sempre perché”, il saggio postumo del noto divulgatore e conduttore televisivo. Il volume raccoglie le riflessioni e le domande che Angela ha lasciato ai lettori, offrendo un’analisi su vari temi legati alla scienza e alla conoscenza. L’opera rappresenta l’ultimo lavoro scritto dal divulgatore prima della sua scomparsa.

Oggi 28 aprile esce in libreria “Chiedetevi sempre perché”, il saggio postumo del divulgatore e conduttore tv Piero Angela. Repubblica pubblica oggi un brano tratto dal libro, nel quale Angela indaga la presunta dicotomia tra cultura classica e scientifica. «Nessuno scienziato oserebbe ammettere la sua ignoranza nei confronti dei grandi classici della letteratura, si sentirebbe menomato, incolto, mentre un letterato può tranquillamente dire, senza vergognarsi, di non capire nulla di scienza. Anzi, solitamente tale affermazione viene accolta con un risolino di solidarietà», spiega. Poi dice il suo punto di vista: Perché è importante unire cultura umanistica e cultura scientifica? Perché la conoscenza non ha confini: è un’unica grande impresa collettiva.🔗 Leggi su Open.online

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