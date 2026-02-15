Quando Piero Angela si improvvisò telecronista di calcio

Piero Angela ha deciso di improvvisarsi telecronista di calcio per un episodio singolare, causato dalla necessità di coprire una partita importante quando il suo collega non poteva intervenire. La sua voce, solitamente associata a programmi di scienza e cultura, si è così fatta ascoltare anche sugli stadi, regalando un modo diverso di raccontare il calcio. In quella occasione, Angela ha dimostrato di saper trasmettere entusiasmo e chiarezza anche nel mondo dello sport.

Ci sono voci che appartengono ad una geografia precisa dell’immaginario collettivo. Quella di Piero Angela, per decenni, ha abitato lo spazio della conoscenza, della divulgazione paziente, del racconto limpido dei misteri della natura e del progresso umano. È la voce che accompagna lo spettatore tra le pieghe dell’universo, dentro il corpo umano, lungo i secoli della storia. Per questo sorprende, ancora oggi, ritrovarla alle prese con un campo da calcio, con un derby acceso, con l’urgenza del risultato. Eppure è successo anche questo. Marzo 1973. Le immagini di Inter–Milan scorrono sullo schermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

