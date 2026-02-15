Quando Piero Angela si improvvisò telecronista di calcio
Piero Angela ha deciso di improvvisarsi telecronista di calcio per un episodio singolare, causato dalla necessità di coprire una partita importante quando il suo collega non poteva intervenire. La sua voce, solitamente associata a programmi di scienza e cultura, si è così fatta ascoltare anche sugli stadi, regalando un modo diverso di raccontare il calcio. In quella occasione, Angela ha dimostrato di saper trasmettere entusiasmo e chiarezza anche nel mondo dello sport.
Ci sono voci che appartengono ad una geografia precisa dell’immaginario collettivo. Quella di Piero Angela, per decenni, ha abitato lo spazio della conoscenza, della divulgazione paziente, del racconto limpido dei misteri della natura e del progresso umano. È la voce che accompagna lo spettatore tra le pieghe dell’universo, dentro il corpo umano, lungo i secoli della storia. Per questo sorprende, ancora oggi, ritrovarla alle prese con un campo da calcio, con un derby acceso, con l’urgenza del risultato. Eppure è successo anche questo. Marzo 1973. Le immagini di Inter–Milan scorrono sullo schermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Chi sono i genitori di Alberto Angela, papà Piero e mamma Margherita
Alberto Angela, rinomato divulgatore scientifico e conduttore televisivo, è nato a Parigi l’8 aprile 1962.
Dopo Piero anche Alberto Angela debutta su ‘Topolino’, eccolo in versione papero
Anche Alberto Angela ha fatto il suo debutto su ‘Topolino’, interpretando un personaggio in versione papero.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Quando Piero Angela si improvvisò telecronista di calcio; Torino 2006 – Olimpiadi invernali e Olimpiadi degli scacchi – parte 2; Barbero e il fascino dell’altro Medioevo; Referendum giustizia, l’opposizione spera: È partita la remuntada, no al controllo delle toghe.
Tre anni fa ci lasciava Piero Angela, il papà della scienza alla portata di tuttiIl 13 agosto 2022 - all'età di 93 anni - ci lasciava Piero Angela, scrittore, giornalista, pioniere in TV con la Rai, noto al grande pubblico soprattutto per la sua attività di divulgazione ... rainews.it
Piero Angela dopo l’incidente: Ho un po’ di problemi, speriamo benePiero Angela è il re indiscusso della televisione intelligente e impegnata e non è un caso che possa vantare una schiera di fan di ogni età che lo seguono ovunque con grande passione. Il giornalista e ... 105.net
Ci siamo quasi! Lunedì 30 marzo inauguriamo la nuova scuola primaria ‘Piero Angela’ di Borgochiesanuova. Una scuola nuova, bellissima, moderna e sostenibile progettata dallo studio internazionale di architettura Ateliers Alfonso Femia. Guardate la palestr facebook
#inaltreparole Miriam Leone ricorda Piero Angela: "Da piccola ero innamorata di lui per come spiegava. Quando lo conobbi glielo raccontai" x.com