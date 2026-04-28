La Corte d’Assise di Parma ha condannato a 24 anni e tre mesi di reclusione una donna accusata di aver ucciso il proprio figlio, nato il 7 agosto 2024, e di aver nascosto il suo cadavere. La sentenza è stata pronunciata nel corso di un processo in cui sono state acquisite le prove relative alla vicenda. La donna, quindi, è stata giudicata colpevole di omicidio e occultamento di cadavere.

Ventiquattro anni e tre mesi di reclusione. È questa la condanna inflitta a Chiara Petrolini dalla Corte d’Assise di Parma per l’ omicidio del figlio nato il 7 agosto 2024 e per l’ occultamento del cadavere. Una pena inferiore ai 26 anni richiesti dalla Procura, ma comunque superiore agli anni di vita della giovane, che compirà 23 anni a luglio. I giudici hanno riconosciuto la premeditazione, ritenuta provata soprattutto dalle numerose ricerche effettuate online nei mesi precedenti al parto, e il reato di occultamento di cadavere. Diverso il verdetto per il primo figlio, nato il 12 maggio 2023: Chiara è stata assolta dall’accusa di omicidio per mancanza di prove, mentre resta la responsabilità per l’occultamento del corpo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Petrolini condannata: 24 anni per il figlio ucciso

Chiara Petrolini condannata a 24 anni: assolta per la morte del primogenito

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