Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi per l' omicidio di un figlio assolta da quello del primogenito

Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'omicidio di un secondo figlio, mentre è stata assolta dall’accusa di aver ucciso il primogenito. La sentenza è arrivata dopo il processo in tribunale, dove sono stati ascoltati testimoni e analizzati elementi di prova. La donna aveva già affrontato il procedimento giudiziario in relazione a entrambi gli episodi, uno dei quali è stato riconosciuto come omicidio, l’altro escluso.

Chiara Petrolini è stata assolta dall'accusa di omicidio del primo figlio, ma condannata a più di 24 anni di carcere per il secondogenito.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio di un figlio, assolta da quello del primogenito Chiara Petrolini e i Neonati Sepolti in Giardino: la Perizia Psichiatrica Notizie correlate Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi ma assolta dall'omicidio del primogenitoDopo oltre tre ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e 3 mesi di reclusione. Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesiLa Corte d’assise di Parma ha inflitto a Chiara Petrolini una pena complessiva di 24 anni e 3 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Neonati sepolti, oggi la sentenza. Viaggio nel paese di Chiara Petrolini: Deve pagare, ma curatela; Il caso di Traversetolo, tutte le tappe della storia di Chiara Petrolini e dei due neonati morti: Non sono un mostro; Per noi cronisti che facciamo antimafia la sua assoluzione è una vera sconfitta; Tajani: La guerra in Iran? Ha un prezzo alto. Ora Xi spinga Putin ad accettare la pace. Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesiChiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel proces ... ansa.it Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni: assolta dall'omicidio del primogenitoChiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice ... leggo.it Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: aveva sepolto due neonati nel giardino di casa - facebook.com facebook La Procura ha chiesto 26 anni di carcere per Chiara Petrolini. La sentenza è prevista il 24 aprile. L'accusa la ritiene responsabile degli omicidi premeditati dei due figli neonati e le soppressioni dei cadaveri x.com