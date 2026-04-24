Dopo tre ore di camera di consiglio, la Corte di Assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, ha condannato a 24 anni e tre mesi Chiara Petrolini per l’omicidio del suo secondo figlio. La decisione arriva nel contesto di un processo che coinvolge anche la morte dell’altro figlio della donna. La sentenza è stata comunicata al termine di una lunga discussione in aula.

Dopo tre ore di camera di consiglio, la Corte di Assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, ha condannato Chiara Petrolin i a 24 anni e tre mesi, nell’ambito del processo per l’ omicidio dei suoi due figli. La ventiduenne, originaria di Traversetolo, Parma, era accusata di aver ucciso i due neonati, partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024, seppellendoli poi nel giardino di casa. Il verdetto riguarda solo la morte del secondo bambino; per quanto riguarda il primo, invece, è stata assolta. I giudici hanno inoltre riqualificato come occultamento di cadavere una delle due soppressioni di cadavere, quella relativa al secondo figlio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni per l’omicidio del secondo figlio

Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni

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