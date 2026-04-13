Chiara Ferragni il giudice | non è stata assolta da lei pubblicità ambigua

Il giudice ha chiarito che Chiara Ferragni non è stata assolta nel procedimento riguardante pubblicità ambigua, specificando che le condotte contestate non sono state lasciate impunite. Nel corso dell'udienza sono stati discussi anche altri imputati coinvolti nel cosiddetto Pandorogate. Le vittime delle presunte truffe hanno ottenuto risarcimenti, e nessuno dei soggetti coinvolti è stato dichiarato definitivamente innocente o colpevole.

Chiara Ferragni e gli altri “imputati” del Pandorogate “non sono stati assolti in questo processo”, le “condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite” e “le vittime delle asserite truffe non sono state insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie”. Così il giudice Ilio Mannucci Pacini nelle motivazioni della sentenza con cui il 14 gennaio ha prosciolto per non doversi procedere l’influencer dall’accusa di truffa aggravata per oltre 2 milioni di euro nella vicenda della pubblicità ingannevole legata alle campagne dei ‘Pandoro Pink Christmas’ di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua ’21-’22 di Dolci Preziosi, dopo aver...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chiara Ferragni, il giudice: “non è stata assolta, da lei pubblicità ambigua” “Un sogno da 5mila euro”. Chiara Ferragni, regalo pazzesco alla figlia Vittoria: lei felicissimaOgni bambina sogna, almeno una volta, di poter entrare nel mondo incantato di Alice nel Paese delle Meraviglie. Chiara Ferragni è finita? I suoi trucchi svenduti al mercato, ma lei si prepara a riconquistare il mondoL’immagine è potente, quasi simbolica: i prodotti beauty con il logo di Chiara Ferragni finiti su una bancarella di mercato, svenduti come rimanenze...