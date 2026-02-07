Manolo non gradiva la mia pasta | E anche il vino sa di tappo

Vichi Manolo si alzò dal divano sbadigliando, si stirò e andò a lavarsi le mani. Non gli piacque la pasta che gli avevo preparato, e commentò che anche il vino aveva il sapore di tappo. Lo osservavo, sapevo che in fondo era bello, anche se in quell’attimo sembrava irrequieto.

Vichi Manolo si alzò dal divano con uno sbadiglio, stirandosi, e andò a lavarsi le mani. Lo vedevo brutto, ma sapevo che in realtà era bello. Mentre aspettavamo che tornasse, Giuliana mi chiese di andare a prendere il vino. "Una buona bottiglia, Manolo ama bere vini ottimi. Lo so bene perché noi due." "Ma sì, è ovvio. So bene perché lo sai." "Ehi, sei nervoso?" "Io? Mai stato più sereno" dissi, e me ne andai in cucina a prendere una bottiglia di Lagrein. La stappai e la misi a tavola con tre calici. Se non potevo spezzare le gambe a quell'iberico idiota volevo almeno rilassarmi con un buon vino.

