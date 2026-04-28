Un uomo di Taranto ha chiamato il 112 dichiarando di aver ferito e ucciso la moglie, provocando l’intervento immediato delle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le verifiche e ha identificato l’individuo, che è stato successivamente denunciato. La telefonata ha portato a una vasta attività di indagine volta a chiarire la situazione e le reali circostanze dei fatti.

Tarantini Time Quotidiano Ha telefonato al 112 sostenendo di aver accoltellato e ucciso la moglie, facendo scattare un imponente intervento delle forze dell’ordine. Ma una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno scoperto che non era stato commesso alcun omicidio. L’episodio si è verificato in via Minniti, dove sono confluite in pochi minuti volanti della Polizia, vigili del fuoco, personale della scientifica e della squadra mobile. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe inizialmente contattato le forze dell’ordine per segnalare un presunto tentativo di truffa ai danni del padre. Non vedendo però arrivare immediatamente le pattuglie, impegnate in altri interventi, avrebbe deciso di inscenare un caso ben più grave per accelerare l’arrivo dei soccorsi.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Chiama il 112 e inventa un omicidio: denunciato a Taranto

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