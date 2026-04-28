Chi non perde dall’uscita della Spagna dalla Nato

Una mail interna del Pentagono, riportata dall’agenzia Reuters, ha riacceso le tensioni tra gli alleati della Nato in seguito all’uscita della Spagna dall’organizzazione. La comunicazione ha suscitato discussioni tra i membri, senza tuttavia portare a decisioni ufficiali o cambiamenti immediati. La notizia ha attirato l’attenzione sui rapporti tra alleati e sulla possibile ripercussione di eventi di questo tipo sull’unità dell’alleanza militare.

Una mail interna del Pentagono, citata dall’agenzia Reuters, ha riacceso le tensioni all’interno della Nato. Il documento esplora possibili misure di pressioni contro gli alleati europei che non sostengono abbastanza l’operazione americana in Iran, dal punto di vista del governo di Donald Trump. Tra le opzioni, nel testo si valuta la sospensione della Spagna dall’organizzazione. Sebbene la Nato non abbia – finora – un meccanismo legale per espellere i suoi membri, si potrebbero usare alcuni strumenti politici per forzare l’uscita, come sostiene un’analisi del quotidiano spagnolo La Razon. Il Trattato del Nord Atlantico, testo fondazionale dell’alleanza, non include articoli sull’espulsione dei membri fondatori o di chi si è aggiunto dopo.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Chi (non) perde dall’uscita della Spagna dalla Nato ITALIA RIPESCATA al MONDIALE... #shorts #italia Notizie correlate Come funziona l'uscita dalla Nato regolata dall'articolo 13, in 77 anni zero addii: perché nessuno lasciaDa oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Usa contro Spagna: “Sospensione dalla Nato” per chi non aiuta nella guerra all’IranUna mail interna del Pentagono, rivelata venerdì 24 aprile dalla Reuters, ha svelato una serie di opzioni per punire gli alleati della Nato che non... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Abuso edilizio: davvero non risponde l’autore se non è più proprietario?; Il Como con Morata dall'inizio perde col Sassuolo, Nico Paz non basta; Dalla cinghia alla tenaglia: il governo perde la scommessa del deficit; Delusione Berrettini: perde al primo turno a Madrid ed esce dalla top 100. Lo sfogo: Non sono in grado di competere. Naspi disoccupati: nessun diritto e soldi da restituire, ecco il 2026 nero per chi perde il lavoroCi sono casi assai particolari che riguardano i disoccupati quando devono percepire la Naspi. msn.com #DeRossi lavora già al #Genoa del futuro: chi arriva, chi resta e chi può andare via x.com Cade a terra con lo scooter: muore a 64 anni. Ecco chi era la vittima - Link all'articolo nel primo commento facebook