Dopo 77 anni, nessuno dei paesi membri ha mai deciso di uscire dalla NATO, nonostante la possibilità prevista dall’articolo 13 dello statuto dell’alleanza. Questa norma consente a un membro di recedere unilateralmente, ma richiede una notifica agli Stati Uniti e un periodo di attesa di un anno. Fino a oggi, nessuna nazione ha intrapreso questa strada, mantenendo invariato il rapporto tra gli Stati membri e l’organizzazione.

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© Virgilio.it - Come funziona l'uscita dalla Nato regolata dall'articolo 13, in 77 anni zero addii: perché nessuno lascia

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