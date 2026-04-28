Chi esce dal Grande Fratello stasera 28 aprile 2026 | un eliminato a un passo dalla finale e Manzini nel mirino - Le anticipazioni

Stasera, il Grande Fratello si appresta a conoscere chi tra i concorrenti in gara sarà eliminato, restando a un passo dalla finale. I sondaggi sul televoto indicano quale dei partecipanti ha raccolto meno consensi e potrebbe lasciare la casa. Tra le questioni discusse durante la settimana, si parla anche di un possibile attacco a uno dei concorrenti, con un’attenzione particolare rivolta a un concorrente chiamato Manzini. La puntata promette colpi di scena e decisioni importanti.

Scopriamo i sondaggi sul televoto del Grande Fratello stasera e le anticipazioni sulla puntata: nella Casa arriva Alvin per una sorpresa Scopriamo chi esce dal Grande Fratello Vip stasera, martedì 28 aprile 2026: un nuovo concorrente sarà eliminato ad un passo dalla finale che si terrà il 19.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi esce dal Grande Fratello stasera, 28 aprile 2026: un eliminato a un passo dalla finale e Manzini nel mirino - Le anticipazioni Notizie correlate Sondaggio televoto Grande Fratello Vip 2026, le percentuali di stasera 28 aprile 2026: ecco chi viene eliminato a un passo dalla finaleQuattro concorrenti al televoto: Ilary Blasi annuncerà il verdetto in diretta tv nella puntata di stasera, martedì 28 aprile 2026 Stasera, martedì 28... Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nominationNuova puntata del GF Vip 2026, nuovo eliminato ad un passo dalla finale: ecco le anticipazioni di stasera, martedì 28 aprile 2026 Il Grande Fratello... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grande Fratello VIP, sondaggi televoto 22 aprile: plebiscito del pubblico. Chi si salva tra Adriana, Alessandra e Paola; Grande Fratello Vip 2026: esce davvero lei? Tutte le news su concorrenti, new entry, nomination e sondaggi; Al Grande Fratello Vip 2026 comandano le donne; Grande Fratello Vip, sondaggi del 22 aprile: svelato il nome di chi si salverà. Grande Fratello Vip, sondaggi 28 aprile: chi rischia l’uscita e chi è già salvoIl Grande Fratello Vip si prepara a vivere una nuova serata decisiva. Nel corso della tredicesima puntata, in onda su Canale 5 martedì 28 aprile, uno tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolin ... dilei.it Grande Fratello Vip, anticipazioni: con Valeria Marini cambia tutto, le leader contro Paola Caruso. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo staseraOggi martedì 28 aprile 2026 va in onda la 13esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: tensione Manzini-Todaro e televoto, chi viene eliminato ... libero.it Martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nomination x.com