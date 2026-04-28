Grande Fratello Vip anticipazioni stasera 28 aprile 2026 | Manzini al centro delle critiche i sondaggi sul nuovo eliminato le nomination

Stasera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip del 2026, con l’eliminazione di un concorrente a pochi giorni dalla finale. Durante la serata, si discuterà delle critiche rivolte a un concorrente noto, e saranno presentati i risultati dei sondaggi sul possibile nuovo eliminato. Inoltre, ci saranno le nomination dei partecipanti, che determineranno chi rischia di lasciare il programma nelle prossime puntate.

Nuova puntata del GF Vip 2026, nuovo eliminato ad un passo dalla finale: ecco le anticipazioni di stasera, martedì 28 aprile 2026 Il Grande Fratello Vip torna stasera, martedì 28 aprile 2026, con una nuova puntata che si preannuncia particolarmente movimentata: ecco le anticipazioni, dalla el.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nomination Notizie correlate Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 22 aprile 2026: un eliminato, i sondaggi sul televoto, nuovo finalista e sorpreseLa diretta del Grande Fratello Vip 2026 torna stasera, mercoledì 22 aprile, dopo lo slittamento di ieri: le anticipazioni rivelano che si parlerà di... Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 27 marzo 2026: chi viene eliminato, i sondaggi e le nuove nominationIlary Blasi torna in diretta tv su Canale 5 con una nuova puntata del GF Vip nel bel mezzo delle voci sul rischio di "una chiusura anticipata a causa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip, anticipazioni: Renato in crisi per il triangolo, Mussolini sotto accusa e televoto decisivo. Sondaggi e cosa vedremo stasera; Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni stasera 22 aprile. Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata del 28 aprile 2026: chi lascerà la casa del GF?Questa sera, martedì 28 aprile, torna il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip: Ilary Blasi ci parla di quello che è ... alfemminile.com Grande Fratello Vip stasera 28 aprile: televoto eliminatorio a quattro, Valeria Marini nella Casa, Paola Caruso a rischio eliminazioneAnticipazioni Grande Fratello Vip 28 aprile 2026: televoto eliminatorio tra Mussolini, Berry, Ilardo e Caruso. Sondaggi: Mussolini al 42%, Caruso ultima al 7%. Valeria Marini nella Casa, battle di dan ... lifestyleblog.it Volevo scusarmi, mi è dispiaciuto, mi dispiace“ Valeria Marini si è lasciata andare a un gesto inatteso nella Casa del Grande Fratello VIP. Dopo giorni di discussioni e scontri, un malessere notturno l’ha portata a riflettere e a cercare un chiarimento con Antonel - facebook.com facebook