Giorgia Lorello ha pubblicato un video in cui piange e si mostra orgogliosa dei suoi sacrifici. Racconta di aver visto suo fratello partire di casa presto, e di aver affrontato tutto con determinazione. La sua storia si intreccia con quella di un giovane di 23 anni di Rho, che ha conquistato il bronzo nei 5.000 metri di speed skating alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sorprendendo tutti. Una vittoria che sembra scritta dal destino, lontana dai percorsi più battuti.

È una di quelle storie che solo lo sport sa scrivere. Nella finale dei 5.000 metri di speed skating alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il bronzo prende la strada meno battuta e finisce al collo di un outsider: un ragazzo di 23 anni, cresciuto a Rho, a pochi chilometri dall’arena olimpica. Riccardo Lorello ha sorpreso tutti con un 6’09”22 che per lunghi minuti profumava addirittura d’oro, prima che il norvegese Sander Eitrem e il ceco Metod?j Jílek, recordman e fenomeni annunciati, facessero il vuoto nelle ultime batterie. Ma dietro di lui non è passato più nessuno, nemmeno Davide Ghiotto, il più atteso, quarto per appena 35 centesimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le mie lacrime virali? Ne sono molto orgogliosa: ho visto i sacrifici, mio fratello è andato via di casa presto”. Il racconto di Giorgia Lorello

