Alle 13:30, il tennista italiano con il numero 16 del ranking ATP affronta in finale un avversario statunitense. Durante la cerimonia di premiazione, l’atleta ha condiviso un messaggio emotivo dedicato a un amico scomparso a soli tredici anni, affermando che quella vittoria è per lui. La partita si svolge in un torneo che ha visto il protagonista arrivare fin qui dopo diverse partite disputate nel corso della settimana.

L’amico è Mattia Maselli, morto a Roma, nel quartiere Coppedé, dopo essere precipitato da una finestra dell’appartamento dove viveva con la famiglia. Gli inquirenti, ancora a lavoro per capire cosa sia successo, avrebbero trovato nella sua stanza un biglietto con scritto: «Sono stanco della scuola». Ma può bastare questo a spingere un adolescente pieno di sogni e passioni a togliersi la vita? Le indagini faranno chiarezza, resterà il dolore per una giovane vita spezzata. Cobolli, che frequenta a Roma lo stesso circolo dove si allenava il piccolo Mattia, aveva rivolto al ragazzo parole toccanti e cariche di amore già dopo la vittoria ai quarti di finale contro Kopriva.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le lacrime di Flavio Cobolli: «Questa vittoria è per un amico che non c’è più, aveva solo tredici anni e se ne è andato troppo presto»

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