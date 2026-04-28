Sauro Moretti ha lavorato come manager per quasi trent’anni con Vittorio Sgarbi, contribuendo alla gestione della sua attività mediatica e politica. È stato un collaboratore di lunga data, accompagnando l’evoluzione delle sue iniziative. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento costante nel percorso professionale dell’ex critico d’arte e politico.

Per quasi trent’anni, Sauro Moretti è stato un’ombra silenziosa e un consigliere fidato per Vittorio Sgarb i, il manager con cui ha costruito gran parte del suo frenetico impero mediatico e politico. Dopo la fine di questo rapporto professionale, Moretti si occupa della sua agenzia, lavorando al fianco di Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte. Il primo lavoro come infermiere. Romagnolo d’origine, Sauro Moretti porta con sé un passato lontano dai riflettori. La sua carriera è iniziata, infatti, come assistente sanitario, dedicandosi per dieci anni al sociale. Questa formazione da infermiere è rimasta nel suo DNA, tanto da definire il suo approccio protettivo verso Sgarbi, spesso descritto come quello di un “fratello maggiore” o un custode: “Io sono il suo uomo di riferimento e sono un infermiere.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Sauro Moretti, ex manager di Vittorio Sgarbi

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